Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:28, 12 февраля 2024Россия

В Кремле ответили на заявления Киева об использовании ВС России Starlink

Пресс-секретарь Песков: система Starlink никак не может использоваться в России
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС / Reuters

Система Starlink никак не может использоваться в России. Так пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на слова Киева, заявлявшего об использовании Вооруженными силами России этих спутниковых терминалов в ходе специальной военной операции. Слова Пескова приводит «Интерфакс».

Также Песков сообщил журналистам, что Кремль не намерен вторгаться в дискуссию киевских властей с владельцем Starlink Илоном Маском, который опроверг прямую или косвенную поставку терминалов России.

«Это же не сертифицированные системы у нас, соответственно она не может сюда официально поставляться и не поставляется официально. Соответственно она (система) не может никак использоваться», — объяснил пресс-секретарь главы государства.

Ранее украинские СМИ распространили сообщения о жалобах Вооруженных сил Украины на значительное падение скорости работы спутниковой связи Starlink рядом с линией боевого соприкосновения и якобы имеющее место использование отдельными военнослужащими России упомянутых терминалов.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Пентагона вновь попал в больницу. В январе он тайно лечил рак, это привело к скандалу

      У пожилого пациента вырезали одну из самых крупных опухолей в истории

      В Польше заявили о цели получить ядерное оружие

      Россия вошла в топ-6 стран по объемам валютных резервов

      В Кремле прокомментировали реакцию западных лидеров на интервью Путина

      Десять детей пострадали в ДТП на российской трассе

      Родителям подсказали способ убедить бабушек помогать с внуками

      Бывший главред Tatler осужден на семь лет за вымогательство у Чемезова

      Обнаружены остатки взорвавшейся звезды

      В Кремле ответили на заявления Киева об использовании ВС России Starlink

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше