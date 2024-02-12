В Кремле ответили на заявления Киева об использовании ВС России Starlink

Пресс-секретарь Песков: система Starlink никак не может использоваться в России

Система Starlink никак не может использоваться в России. Так пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на слова Киева, заявлявшего об использовании Вооруженными силами России этих спутниковых терминалов в ходе специальной военной операции. Слова Пескова приводит «Интерфакс».

Также Песков сообщил журналистам, что Кремль не намерен вторгаться в дискуссию киевских властей с владельцем Starlink Илоном Маском, который опроверг прямую или косвенную поставку терминалов России.

«Это же не сертифицированные системы у нас, соответственно она не может сюда официально поставляться и не поставляется официально. Соответственно она (система) не может никак использоваться», — объяснил пресс-секретарь главы государства.

Ранее украинские СМИ распространили сообщения о жалобах Вооруженных сил Украины на значительное падение скорости работы спутниковой связи Starlink рядом с линией боевого соприкосновения и якобы имеющее место использование отдельными военнослужащими России упомянутых терминалов.