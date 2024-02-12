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14:07, 12 февраля 2024Экономика

В МВФ рассказали о будущем мировой экономики

Глава МВФ Георгиева: процентные ставки начнут снижаться с середины 2024 года

Фото: Monicah Mwangi / Reuters

В Международном валютном фонде (МВФ) твердо уверены в том, что мировую экономику ожидает «мягкая посадка». Прогнозами о будущем глобального рынка поделилась директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева, ее слова приводит агентство Reuters.

В ходе Всемирного правительственного саммита в Дубае глава МВФ также рассказала о скором начале снижения процентных ставок в ведущих мировых экономиках, в том числе в США. «Я ожидаю, что к середине года процентные ставки будут двигаться в том же направлении, в котором показатели инфляции двигались в течение прошлого года», — заявила она.

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