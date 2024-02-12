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12:04, 12 февраля 2024Бывший СССР

В Николаеве раскрыли результаты ракетных ударов в выходные

Координатор подполья Николаева рассказал о результатах ударов в выходные
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российскими ударами по Николаеву поражены два порта. Результаты ракетных ударов в выходные раскрыл координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, его слова передает РИА Новости.

Повреждены Черноморский судостроительный завод, являющийся крупнейшей верфью Украины, нефтебаза и военное предприятие «Зоря-Машпроект», входящее в военно-промышленный государственный холдинг «Укроборонпром», где производится продукция военного назначения для кораблей.

«Первой волной были удары по портовой структуре Николаева. Прилетело в Морпорт, в порт Ольвия и на Черноморский судостроительный завод в стороне Каботажного спуска», — рассказал Лебедев.

Вечером 9 февраля сообщалось о взрыве в Николаеве. До этого на территории Николаевской области несколько раз была объявлена воздушная тревога. 8 февраля взрыв также раздался в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины.

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      Валентин Карант
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