В Подмосковье отменили концерты Олега Газманова

В Зеленограде и Красногорске отменили концерты Олега Газманова

Концерты народного артиста России Олега Газманова отменили в Подмосковье. Об этом пишет Общественная служба новостей (ОСН).

Так, выступления в Зеленограде и Красногорске не смогут состояться из-за того, что с музыкантом не был заключен договор на эти мероприятия. Артист попросил понимания у зрителей, а также выразил надежду, что в будущем ему удастся провести концерты в этих городах.

Ранее сообщалось, что в Перми приостановили продажу билетов на концерт российской певицы Лолиты Милявской. Выступление запланировано на 19 марта.

До этого стало известно, что все выступления артистки, которые были запланированы в подмосковных городах в феврале этого года, кроме концерта в Чехове, отменены. Тогда организаторы заявляли, что шоу певицы в Чехове все-таки состоится, несмотря на срывы выступлений в других городах на фоне участия певицы в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой.