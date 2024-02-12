В Польше оценили конкурента российского «Панциря»

Defence 24: турецкий комплекс ПВО GÜRZ позволит поражать дроны и ракеты

Турецкая компания Aselsan показала новый зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) GÜRZ, который может стать конкурентом российской системы противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь» на выставке World Defense Show 2024 в Саудовской Аравии. Перспективы комплекса оценило польское издание Defence 24.

Отмечается, что новая система позволит поражать различные цели, включая дроны, самолеты и ракеты. ЗРПК на шасси грузовика Anadolu Isuzu Seyit с колесной формулой 8х8 получил автоматическую пушку Oerlikon KDC калибра 35 миллиметров, которая может использовать снаряды с программируемым подрывом и дальностью поражения до пяти километров.

Также комплекс может нести зенитные ракеты Bozdogan и Gokdogan, позволяющие сбивать цели на расстоянии от 6 до 15 километров. Для обнаружения целей GÜRZ использует четыре радара с активными фазированными антенными решетками.

«Это может стать универсальным решением для страны, которая ищет больше, чем классические зенитные установки, использующие только ракеты или зенитные орудия», — пишет издание.

Ранее в феврале в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что испытания малогабаритной ракеты ЗРПК «Панцирь-С1М», предназначенной для борьбы с дронами, завершат в 2024 году.