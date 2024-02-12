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19:51, 12 февраля 2024Мир

В России обвинили Украину в провокациях во время визита Гросси на ЗАЭС

Постпредство России: Гросси пришлось сократить время визита на ЗАЭС из-за Киева
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Zaporozhskaya Nuclear Power Plant / Reuters

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси был вынужден сократить время пребывания на Запорожской АЭС в ходе визита на прошлой неделе из-за провокаций Киева, сообщается в вербальной ноте, опубликованной на сайте постпредства России при международных организациях в Вене.

«В соответствии со сложившейся "традицией" визит сопровождался провокационными действиями с украинской стороны, которая отказалась гарантировать режим прекращения огня на весь первоначально запланированный срок пребывания Рафаэля Гросси и транспортировки делегации МАГАТЭ на станцию и обратно», — сказано в документе.

В связи с этим время пребывания гендиректора на станции было значительно сокращено: Гросси не смог посетить все запланированные помещения и объекты на станции.

7 февраля Гросси совершил рабочий визит на Запорожскую атомную электростанцию. Он посетил территорию ЗАЭС в сопровождении сотрудников миссии МАГАТЭ и представителей Министерства обороны России. Свою поездку на станцию Гросси связал с нестабильностью ситуации на энергетическом объекте.

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