Глава МАГАТЭ посетил Запорожскую АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетил Запорожскую АЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси совершил рабочий визит на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что глава МАГАТЭ посетил территорию ЗАЭС в сопровождении сотрудников миссии МАГАТЭ и представителей Министерства обороны России.

Утром 7 февраля сообщалось, что гендиректор МАГАТЭ пересек линию фронта на российском контрольно-пропускном пункте. Свой визит на Запорожскую АЭС он связал с нестабильностью ситуации на энергетическом объекте. Накануне Гросси также провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.