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15:10, 7 февраля 2024Бывший СССР

Глава МАГАТЭ посетил Запорожскую АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетил Запорожскую АЭС
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Reuters

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси совершил рабочий визит на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что глава МАГАТЭ посетил территорию ЗАЭС в сопровождении сотрудников миссии МАГАТЭ и представителей Министерства обороны России.

Утром 7 февраля сообщалось, что гендиректор МАГАТЭ пересек линию фронта на российском контрольно-пропускном пункте. Свой визит на Запорожскую АЭС он связал с нестабильностью ситуации на энергетическом объекте. Накануне Гросси также провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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      Алевтина Запольская
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