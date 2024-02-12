В России запатентовали ГРУБ для реактивных систем

В России запатентовали гибридный боеприпас для реактивных систем залпового огня

Гибридный реактивный управляемый боеприпас (ГРУБ) для реактивных систем залпового огня (РСЗО) запатентовали в России. Соответствующий документ опубликован на сайте Федерального института промышленной собственности, передает ТАСС.

«Гибридный реактивный управляемый боеприпас, сочетающий в себе свойства самолета и ракеты, включает в себя корпус, выполненный по аэродинамической схеме "бесхвостка" со стреловидным крылом и элеронами, как минимум с одним вертикальным килем с рулями направления, аккумуляторную батарею и систему управления с модулем самонаведения на цель. В нижней части корпуса закреплена арматура для крепления как минимум двух снарядов калибра 122 миллиметра для РСЗО», — говорится в реферате к изобретению.

В документе отмечается, что изделие получило систему одновременного запуска реактивных двигателей снарядов. Для наведения на цель боеприпас применяет модуль самонаведения с возможностью дополнительной корректировки координат от разведывательного источника. Изделие может лететь на малой высоте, огибая складки местности, для нанесения точечных ударов по целям противника.

Авторы изобретения отмечают, что среди существующих изделий неизвестны аналогичные устройства, которые сочетают в себе свойства самолета и ракеты, а также используют в конструкции снаряды калибра 122 миллиметра и могут летать на малой высоте.

В декабре 2023 года стало известно, что производственное объединение «Сплав» запатентовало снаряд повышенной дальности для РСЗО. Боеприпас отличается улучшенными аэробаллистическими характеристиками и имеет повышенную точность.