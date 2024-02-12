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16:37, 12 февраля 2024Наука и техника

В России запатентовали ГРУБ для реактивных систем

В России запатентовали гибридный боеприпас для реактивных систем залпового огня

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Гибридный реактивный управляемый боеприпас (ГРУБ) для реактивных систем залпового огня (РСЗО) запатентовали в России. Соответствующий документ опубликован на сайте Федерального института промышленной собственности, передает ТАСС.

«Гибридный реактивный управляемый боеприпас, сочетающий в себе свойства самолета и ракеты, включает в себя корпус, выполненный по аэродинамической схеме "бесхвостка" со стреловидным крылом и элеронами, как минимум с одним вертикальным килем с рулями направления, аккумуляторную батарею и систему управления с модулем самонаведения на цель. В нижней части корпуса закреплена арматура для крепления как минимум двух снарядов калибра 122 миллиметра для РСЗО», — говорится в реферате к изобретению.

В документе отмечается, что изделие получило систему одновременного запуска реактивных двигателей снарядов. Для наведения на цель боеприпас применяет модуль самонаведения с возможностью дополнительной корректировки координат от разведывательного источника. Изделие может лететь на малой высоте, огибая складки местности, для нанесения точечных ударов по целям противника.

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Авторы изобретения отмечают, что среди существующих изделий неизвестны аналогичные устройства, которые сочетают в себе свойства самолета и ракеты, а также используют в конструкции снаряды калибра 122 миллиметра и могут летать на малой высоте.

В декабре 2023 года стало известно, что производственное объединение «Сплав» запатентовало снаряд повышенной дальности для РСЗО. Боеприпас отличается улучшенными аэробаллистическими характеристиками и имеет повышенную точность.

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      Даниил Иринин
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