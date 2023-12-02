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10:59, 2 декабря 2023Наука и техника

Российская компания запатентовала снаряд повышенной дальности для РСЗО

НПО «Ростеха» «Сплав» запатентовало снаряд повышенной дальности для РСЗО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Входящее в состав «Ростеха» научно-производственное объединение (НПО) «Сплав» запатентовало снаряд повышенной дальности для реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на описание патента.

По данным агентства, новый снаряд обладает улучшенными аэробаллистическими характеристиками и имеет повышенную точность. «Указанный положительный эффект подтвержден летно-конструкторскими испытаниями образцов сверхзвуковых реактивных снарядов, выполненных в соответствии с предлагаемым изобретением», — говорится в описании изобретения.

Ранее стало известно, что в России запатентовали новый многофункциональный самолет тактической авиации. Техника предназначена для поиска и поражения воздушных, надводных и наземных целей.

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      Марк Леонов
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