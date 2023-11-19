В России запатентовали малозаметный самолет для тактической авиации

В России запатентовали новый многофункциональный самолет тактической авиации

В России запатентовали новый самолет для тактической авиации. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, многофункциональный двухместный малозаметный самолет был запатентован Объединенной авиастроительной корпорацией (ПАО «ОАК»). Техника предназначена для поиска и поражения воздушных, надводных и наземных целей.

1 ноября российский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М впервые поднялся в воздух. В свою очередь, эксперт издания FlightGlobal Мердо Моррисон негативно отреагировал на стремление России восстановить авиастроение