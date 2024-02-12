Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:04, 12 февраля 2024Россия

В российском регионе два человека отравились на автомойке

В Казани два человека отравились на автомойке, одного из них спасти не удалось

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

В Татарстане два человека отравились на автомойке. О подробностях происшествия сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры в Telegram.

Мужчины отмывали цистерну на одной из автомоек Казани. Они оба потеряли сознание. Одного из мужчин спасти не удалось. Его напарник получил острое химическое отправление.

В надзорном ведомстве пояснили, что в цистерне перевозили токсичное вещество — гексен. Прокуратура начала проверку на предмет соблюдения законодательства.

Ранее Роспотребнадзор назвал причину массового отравления жителей Приморья. Выяснилось, что каждый из пострадавших ел бургеры в одном из местных заведений общепита. В продукции нашли сальмонеллу. Всего сообщается о 31 пострадавшем.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      «Просто за то, что они — украинцы». В Германии напали на украинских спортсменов. Один из них убит

      В МВД раскрыли детали спецоперации по перекрытию канала контрабанды платины

      Байден заявил о нацеленности России на крупные призы

      Российский фигурист рассказал о страхе перед Тутберидзе

      В Шереметьево самолет с пассажирами зацепил крылом автотрап

      Власти подтвердили пожар на территории воинской части в Ставрополе

      103-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

      Бывшие солдаты ВСУ объяснили свое решение перейти на сторону России

      У российских банков сократились запасы одной валюты

      Изъятая сотрудниками ФСБ контрабанда драгметаллов попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше