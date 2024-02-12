В российском регионе два человека отравились на автомойке

В Казани два человека отравились на автомойке, одного из них спасти не удалось

В Татарстане два человека отравились на автомойке. О подробностях происшествия сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры в Telegram.

Мужчины отмывали цистерну на одной из автомоек Казани. Они оба потеряли сознание. Одного из мужчин спасти не удалось. Его напарник получил острое химическое отправление.

В надзорном ведомстве пояснили, что в цистерне перевозили токсичное вещество — гексен. Прокуратура начала проверку на предмет соблюдения законодательства.

Ранее Роспотребнадзор назвал причину массового отравления жителей Приморья. Выяснилось, что каждый из пострадавших ел бургеры в одном из местных заведений общепита. В продукции нашли сальмонеллу. Всего сообщается о 31 пострадавшем.