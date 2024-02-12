Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:46, 12 февраля 2024Россия

Роспотребнадзор назвал причину отравления 31 человека в бургерной Приморья

Роспотребнадзор: у 31 отравившихся бургерами в Приморье нашли сальмонеллу

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Дальнереченске Приморского края у 31 человека, которые отравились бургерами в кафе «М-Бургер», нашли сальмонеллу. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по российскому региону, передает ТАСС.

«В кафе выявили многочисленные нарушения, в том числе отсутствие документации, подтверждающей соответствие пищевой продукции, в том числе на сырье, находящееся на предприятии. На полуфабрикатах собственного приготовления отсутствовала маркировка о дате изготовления, сроках реализации и хранения», — добавили в федеральной службе.

Там уточнили, что в бургерной также нашли несоблюдение правил и последовательности технологических процессов. Помимо этого, у сотрудников заведения не было сведений о прохождения ими медицинских осмотров.

О массовом отравлении в приморском кафе стало известно в воскресенье, 11 февраля. В регионе на недомогание пожаловались 31 человек, их госпитализировали. Пострадавшие отравились едой в период с 5 по 10 февраля, тяжелых случаев отравления нет.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Первый в мире человек умер от нового вируса после контакта с кошкой. Что известно об «Аляскинской оспе»?

      Роспотребнадзор назвал причину отравления 31 человека в бургерной Приморья

      В МИД рассказали о последствиях отказа ЕС от энергоресурсов России

      Глава Калмыкии раскрыл подробности о пострадавших при взрывах в Элисте

      Россиянка описала Новую Зеландию фразой «не понимаю, как в таких условиях живут»

      Российского военного отправили в колонию за отказ участвовать в боевых действиях

      В МИД рассказали о последствиях увлечений Евросоюза по изоляции России

      Минздрав захотел изменить порядок оказания медпомощи пожилым людям в России

      Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Ванкувером»

      В Израиле подтвердили удары по кварталу Рафаха на юге Газы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше