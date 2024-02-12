Роспотребнадзор назвал причину отравления 31 человека в бургерной Приморья

Роспотребнадзор: у 31 отравившихся бургерами в Приморье нашли сальмонеллу

В Дальнереченске Приморского края у 31 человека, которые отравились бургерами в кафе «М-Бургер», нашли сальмонеллу. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по российскому региону, передает ТАСС.

«В кафе выявили многочисленные нарушения, в том числе отсутствие документации, подтверждающей соответствие пищевой продукции, в том числе на сырье, находящееся на предприятии. На полуфабрикатах собственного приготовления отсутствовала маркировка о дате изготовления, сроках реализации и хранения», — добавили в федеральной службе.

Там уточнили, что в бургерной также нашли несоблюдение правил и последовательности технологических процессов. Помимо этого, у сотрудников заведения не было сведений о прохождения ими медицинских осмотров.

О массовом отравлении в приморском кафе стало известно в воскресенье, 11 февраля. В регионе на недомогание пожаловались 31 человек, их госпитализировали. Пострадавшие отравились едой в период с 5 по 10 февраля, тяжелых случаев отравления нет.

