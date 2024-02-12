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09:17, 12 февраля 2024Экономика

Власти допустили изменение правил банкротства в России

«Ъ»: процедуру банкротства в РФ могут дополнить возможностью досудебной санации

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Минэкономразвития хочет возобновить в 2024 году обсуждение «зависшего» в Госдуме законопроекта о реформе института банкротства в РФ, допустил первый замглавы ведомства Илья Торосов. По словам представителя властей, ведомство частично пересмотрело взгляды на предлагаемые изменения, пишет «Коммерсантъ».

Как напомнили журналисты, документ предусматривает дополнение некоторых правил, а именно увеличение шансов должников на восстановление платежеспособности, в том числе за счет введения процедуры реструктуризации долгов. Отмечается, что в министерстве теперь допускают принятие изменений по частям, хотя раньше в ответ на предложение депутатов о разделении законопроекта на самостоятельные инициативы такую перспективу исключали.

В частности, речь идет о возможности принятия до конца года нормы о досудебной санации с предусмотренными возможностями отсрочки исполнения обязательств и совершения должником сделок, которые при банкротстве не будут оспариваться кредиторами. Сейчас механизм уже стали применять активнее, используя рассрочку уплаты налоговой задолженности, говорится в материале.

Ранее стало известно, что Верховный суд предложил увеличить в России сумму требований кредиторов при банкротстве юридических лиц с 300 тысяч до 2 миллионов рублей, поскольку нынешний минимум для компаний уступает даже показателю, необходимому для банкротства физического лица (500 тысяч рублей).

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      Дмитрий Воронин
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