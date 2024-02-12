Власти подтвердили пожар на территории воинской части в Ставрополе

Глава Ставрополя Ульяченко: на территории воинской части произошел пожар

На территории воинской части в Ставрополе, которая находится по адресу улица Артема дом 2, произошел пожар. Это подтвердил глава российского города Иван Ульянченко в Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших нет, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в одном из кабинетов», — сообщил градоначальник. В сообщении мэра Ставрополя приводится адрес места пожара, однако не сообщается, что там находится воинская часть.

Ульянченко добавил, что держит ситуацию на личном контроле. Впоследствии глава города сообщил о локализации пожара.

О пожаре на территории воинской части в Ставрополе стало известно в понедельник, 12 февраля. Сообщалось, что в городе загорелось здание штаба.