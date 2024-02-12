В российском городе около школы регулярно сливали жидкие отходы

В Якутске ассенизаторы регулярно сливали жидкие отходы у школы

В Якутске ассенизаторы регулярно сливают жидкие отходы вблизи школы. На ситуацию обратил внимание глава города Евгений Григорьев, пишет издание «Эхо столицы».

По словам градоначальника, несанкционированный слив фекальных вод около образовательного учреждения представляет опасность для детей. В ходе еженедельной планерки в мэрии Григорьев поручил ужесточить надзор за работой ассенизаторских машин и отправлять их на штрафстоянку в случае нарушения экологических норм. Вопросом займутся в ГИБДД и Якутском комитете охраны природы.

Ранее сельская предпринимательница пожаловалась на фекальные реки в мебельном магазине. Каждая коммунальная авария приносит владелице торговой точки убытки: испачканную в нечистотах мебель приходится выкидывать.