Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
09:08, 12 февраля 2024Среда обитания

В российском городе около школы регулярно сливали жидкие отходы

В Якутске ассенизаторы регулярно сливали жидкие отходы у школы

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Якутске ассенизаторы регулярно сливают жидкие отходы вблизи школы. На ситуацию обратил внимание глава города Евгений Григорьев, пишет издание «Эхо столицы».

По словам градоначальника, несанкционированный слив фекальных вод около образовательного учреждения представляет опасность для детей. В ходе еженедельной планерки в мэрии Григорьев поручил ужесточить надзор за работой ассенизаторских машин и отправлять их на штрафстоянку в случае нарушения экологических норм. Вопросом займутся в ГИБДД и Якутском комитете охраны природы.

Ранее сельская предпринимательница пожаловалась на фекальные реки в мебельном магазине. Каждая коммунальная авария приносит владелице торговой точки убытки: испачканную в нечистотах мебель приходится выкидывать.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      «Просто за то, что они — украинцы». В Германии напали на украинских спортсменов. Один из них убит

      Появились подробности о последствиях работы системы ПВО в Белгородской области

      В российском городе около школы регулярно сливали жидкие отходы

      В России заявили о превосходстве «Краснополя» над Excalibur

      42-летняя Алессандра Амбросио показала фигуру в купальнике

      Немецкий футболист назвал лучший город России

      Катар освободил работающих на Израиль индийских шпионов

      В Совбезе России назвали причину невозможности переговоров с Украиной

      В Днепропетровской области из-за взрыва пострадала электроподстанция

      Певица Калашникова пожаловалась на проблемных арендаторов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше