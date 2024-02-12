Якутскому шаману Габышеву отказали в смягчении режима лечения

Суд Приморья отказал шаману Габышеву в переводе на мягкое лечение

Приморский краевой суд решил отклонить апелляционную жалобу якутского шамана Александра Габышева на отказ о смягчении режима лечения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Алексея Прянишникова.

Защита Габышева направила Жалобу в суд на постановление Уссурийского районного суда, который в декабре 2023 года отказал шаману в переводе в психиатрическую больницу общего типа. Своим решением суд продлил принудительное лечение мужчины в уссурийском стационаре специализированного типа еще на полгода.

В апреле 2022 года адвокат Прянишников рассказывал о состоянии своего подзащитного, находившегося в больнице Уссурийска. По его словам, условия в приморском медицинском учреждении мягче, чем в Новосибирске, а сам Габышев чувствует себя хорошо и не жалуется на соседей по палате.

Шамана, шедшего в Москву, направили на принудительное лечение в июле 2021 года. На основании психолого-психиатрической экспертизы его признали невменяемым.