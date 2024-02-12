Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:31, 12 февраля 2024Силовые структуры

Якутскому шаману Габышеву отказали в смягчении режима лечения

Суд Приморья отказал шаману Габышеву в переводе на мягкое лечение

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Приморский краевой суд решил отклонить апелляционную жалобу якутского шамана Александра Габышева на отказ о смягчении режима лечения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Алексея Прянишникова.

Защита Габышева направила Жалобу в суд на постановление Уссурийского районного суда, который в декабре 2023 года отказал шаману в переводе в психиатрическую больницу общего типа. Своим решением суд продлил принудительное лечение мужчины в уссурийском стационаре специализированного типа еще на полгода.

В апреле 2022 года адвокат Прянишников рассказывал о состоянии своего подзащитного, находившегося в больнице Уссурийска. По его словам, условия в приморском медицинском учреждении мягче, чем в Новосибирске, а сам Габышев чувствует себя хорошо и не жалуется на соседей по палате.

Шамана, шедшего в Москву, направили на принудительное лечение в июле 2021 года. На основании психолого-психиатрической экспертизы его признали невменяемым.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Просто за то, что они — украинцы». В Германии напали на украинских спортсменов. Один из них убит

      Бойца СВО матом прогнали из российского клуба и назвали рекламщиком спецоперации

      Мошенники обманули первого советника Ельцина

      Некоторых россиян предупредили о риске заболеть туберкулезом

      Якутскому шаману Габышеву отказали в смягчении режима лечения

      В Херсоне сообщили о повреждениях припортовой инфраструктуры

      В США заявили о возможном выдумывании Трампом разговора об атаках России на НАТО

      Россия и Турция не продвинулись в поисках решения проблемы платежей

      В одной из самых закрытых стран мира начали строить отели для россиян

      Создатель «Что было дальше?» рассказала о черном списке зрителей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше