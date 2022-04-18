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Адвокат рассказал о состоянии якутского шамана Габышева в психбольнице

Адвокат Прянишников рассказал, что шаман Габышев чувствует себя нормально в психбольнице
Александр Габышев

Александр Габышев. Кадр: «Редакция » / YouTube

Адвокат Алексей Прянишников рассказал о состоянии якутского шамана Александра Габышева, который в настоящее время находится в психиатрической больнице Уссурийска. По словам юриста, он чувствует себя нормально, передает «Интерфакс».

«Впервые после перевода в Уссурийск поговорили по телефону с шаманом Александром Габышевым: сегодня вышел из карантина, чувствует себя хорошо», — уточнил защитник.

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Прянишников отметил, что шаман находится в палате еще с тремя пациентами, не жалуется на соседей, находит персонал доброжелательным. Препараты ему не поменяли, дозу не увеличивали.

Габышев также рассказал, что режим в уссурийской психбольнице значительно мягче, чем в Новосибирске, ему разрешают звонить близким и защите раз в неделю, сказал адвокат.

9 апреля шамана, шедшего в Москву, перевели из Новосибирской психиатрической больницы специализированного типа с интенсивным наблюдением в Уссурийск. 12 апреля кассационный суд Владивостока оставил в силе постановление о его принудительном лечении. Защита планирует обратиться в Верховный суд России.

В июле 2021 года якутский городской суд назначил Габышеву принудительное лечение. Такое решение было принято на основании психолого-психиатрической экспертизы, которая признала его невменяемым.

В феврале на мужчину завели уголовное дело о нападении с мечом на сотрудника Росгвардии по части 2 статьи 318 УК («О применении насилия в отношении представителя власти»). В январе его принудительно поместили в психоневрологический диспансер за отказ лечиться после постановки на учет. В 2020 году врачебная комиссия заключила, что Габышев нуждается в активном диспансерном наблюдении и должен посещать психиатра.

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Марина Совина
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