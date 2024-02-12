Экс-главком ВСУ Залужный опубликовал первое фото после увольнения

Экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный опубликовал первое фото с момента увольнения на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На фотографии Залужный стоит с женой Еленой. Оба одеты в военную форму.

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Залужного 8 февраля. Его пост занял командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский. В последние недели СМИ много писали о грядущей смене военного руководства республики. Отставку Залужного связывали с неудачами на фронте и провалом летнего контрнаступления.

Агентство Bloomberg отмечало, что отставка Залужного носит политические риски для Украины, поскольку экс-главком крайне популярен среди населения.