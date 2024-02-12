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20:28, 12 февраля 2024Забота о себе

Женщина раскрыла измену мужа с помощью цветов

Фото: Alexandra Leru / Unsplash

Роуз рассказала об оплошности, которую допустил ее муж и которая помогла раскрыть его измену. Историю австралийки публикует издание Mirror.

Роуз рассказала, что ее муж Мэтт часто уезжал в командировки. Однажды, когда супруг был в Сингапуре на собеседовании, женщина нашла на пороге дома букет лилий с надписью «С любовью, Мэтт». Она позвонила ему по видеосвязи и пошутила, что женщинам по имени Роуз обычно дарят розы. По возвращении мужчина сказал, что раз в месяц будет возвращаться в Сингапур — этого, по его словам, требовала работа.

Rогда Мэтт в очередной раз уехал, он случайно позвонил жене по видеосвязи, но экран был темным — телефон лежал в кармане. Роуз услышала, как другая женщина смеется над шуткой ее супруга, а Мэтт приглашает ее в свой номер. Австралийка попыталась перезвонить мужу, но он не ответил и написал, что задерживается в офисе.

Тогда Роуз изучила старые телефонные счета мужа и выяснила, что он часто переписывается с одним и тем же абонентом. Этот номер телефона оказался связан со страничкой в социальных сетях, принадлежавшей женщине по имени Лили. «Лилии для Лили. Они были не для меня», — поняла женщина ошибку мужа в выборе цветов.

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Роуз решила подать на развод. Она сразу же собрала вещи, но на прощание усыпала спальню лилиями, а на своей стороне кровати оставила одну розу. «От твоего старого цветка новому», — приложила записку она.

Ранее аналитики британского магазина товаров для взрослых Lovehoney провели опрос, в ходе которого выяснили чаще всего скрываемый партнерами друг от друга факт о сексуальном опыте. 22 процента опрошенных рассказали, что держат в секрете точное количество своих половых партнеров.

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      Александра Лисица
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