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08:07, 13 февраля 2024Силовые структуры

Арестованных по делу Merlion сотрудников ФСБ проверят по делу о вымогательстве

Арестованных сотрудников ФСБ проверят по делу о вымогательстве у бизнесмена

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

В Москве следователи расследуют уголовное дело о вымогательстве у бизнесмена Константина Пономарева 3,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК.

По информации издания, в настоящее время на связь с этим преступлением проверяют арестованных по делу Merlion бывших сотрудников ФСБ и Следственного комитета России. Они якобы обещали Пономареву отмену приговора, условно-досрочное освобождение и снятие ареста со счетов.

В ноябре 2023 года несколько сотрудников одного из управлений ФСБ, курировавших деятельность правоохранительных органов, задержали по связанному с компанией Merlion делу. Они вымогали пять миллиардов рублей у руководства фирмы за завершение следствия.

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