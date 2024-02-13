Арестованных по делу Merlion сотрудников ФСБ проверят по делу о вымогательстве

Арестованных сотрудников ФСБ проверят по делу о вымогательстве у бизнесмена

В Москве следователи расследуют уголовное дело о вымогательстве у бизнесмена Константина Пономарева 3,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК.

По информации издания, в настоящее время на связь с этим преступлением проверяют арестованных по делу Merlion бывших сотрудников ФСБ и Следственного комитета России. Они якобы обещали Пономареву отмену приговора, условно-досрочное освобождение и снятие ареста со счетов.

В ноябре 2023 года несколько сотрудников одного из управлений ФСБ, курировавших деятельность правоохранительных органов, задержали по связанному с компанией Merlion делу. Они вымогали пять миллиардов рублей у руководства фирмы за завершение следствия.

