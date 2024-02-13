Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:24, 13 февраля 2024Путешествия

Авиакомпании в России начнут штрафовать за ложные данные о билетах

«Известия»: Минтранс начнет штрафовать авиакомпании за неверные данные о билетах

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Российские авиакомпании начнут получать штрафы за размещение неверной информации о билетах в автоматизированной системе. Соответствующий законопроект готовит Минтранс, сообщила газета «Известия».

По требованиям Воздушного кодекса перевозчики должны фиксировать данные о бронированиях в Автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП). Там содержится информация о продаже билетов и дополнительных услуг, расписании рейсов, тарифах и сборах, регистрации пассажиров и багажа.

Материалы по теме:
«Санкции дают о себе знать» В России начали часто ломаться самолеты. Насколько безопасно теперь на них летать?
«Санкции дают о себе знать»В России начали часто ломаться самолеты. Насколько безопасно теперь на них летать?
26 января 2024
Сотрудники ФСБ пришли с обысками в Росавиацию. Что заинтересовало силовиков в ведомстве и как это связано с Украиной?
Сотрудники ФСБ пришли с обысками в Росавиацию. Что заинтересовало силовиков в ведомстве и как это связано с Украиной?
12 февраля 2024

Минтранс разрабатывает изменения в нормативные документы «с целью безусловного соблюдения данных требований». Такую меру предложили принять после жалоб пассажиров, которые из-за ложной информации о времени вылетов теряли время и деньги. Уточняется, что ежегодно Ространснадзор получает около 700 таких обращений.

Ранее российский лидер Владимир Путин призвал побыстрее выпускать отечественные самолеты. Он отметил, что Россия — одна из немногих стран мира, которые обладают мощностями для создания авиационной техники.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные захватили редкие дроны ВСУ. Что известно об этих беспилотниках?

      В Сенате США заявили о готовности принять законопроект о помощи Украине

      Лавров заявил об отсутствии доверия к Швейцарии как к посреднику по Украине

      Российская авиакомпания объявила распродажу билетов ко Дню святого Валентина

      На Украине вышла из строя крупная ТЭС

      Украина выпустила по российским позициям три ракеты HIMARS

      Стало известно о мощном ударе по полигону с бойцами ВСУ на донецком направлении

      У российского чиновника отняли четыре квартиры

      Россиянам решили показать интервью Путина Карлсону в кинотеатре

      Осужденный за педофилию режиссер «Ералаша» рассказал о жизни на СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше