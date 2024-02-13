Авиакомпании в России начнут штрафовать за ложные данные о билетах

«Известия»: Минтранс начнет штрафовать авиакомпании за неверные данные о билетах

Российские авиакомпании начнут получать штрафы за размещение неверной информации о билетах в автоматизированной системе. Соответствующий законопроект готовит Минтранс, сообщила газета «Известия».

По требованиям Воздушного кодекса перевозчики должны фиксировать данные о бронированиях в Автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП). Там содержится информация о продаже билетов и дополнительных услуг, расписании рейсов, тарифах и сборах, регистрации пассажиров и багажа.

Минтранс разрабатывает изменения в нормативные документы «с целью безусловного соблюдения данных требований». Такую меру предложили принять после жалоб пассажиров, которые из-за ложной информации о времени вылетов теряли время и деньги. Уточняется, что ежегодно Ространснадзор получает около 700 таких обращений.

Ранее российский лидер Владимир Путин призвал побыстрее выпускать отечественные самолеты. Он отметил, что Россия — одна из немногих стран мира, которые обладают мощностями для создания авиационной техники.