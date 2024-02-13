Возможность выращивать бананы в России оценили

Директор ботсада РАН: выращивать бананы в России дорого и нерентабельно

Выращивать бананы в России дорого и нерентабельно из-за долгого периода формирования плодов. Так возможность промышленного производства плодов в стране оценил директор Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН Павел Крестов, его цитирует РИА Новости

По мнению эксперта, на выращивание бананов потребуется около года, а на отопление теплиц и оранжерей на протяжении зимы это будет обходиться крайне дорого. Для созревания плодов необходима температура не менее 15 градусов, и даже в южных регионах такая температура не держится круглый год.

«Нужны тропики, стабильность: чтобы солнце было в зените каждый день, чтобы постоянно было влажно и тепло. Поэтому вряд ли в России получится выращивать бананы так, чтобы заполнить рынок», — пояснил представитель ботсада.

Банановое дерево вырастает до двух с половиной метров в высоту, при этом содержать такие неперспективные растения нерентабельно — затраты на освещение и отопление резко взвинтят цены, и банан будет просто неконкурентоспособным фруктом, добавил заведующим ботаническим садом Калужского госуниверситета имени К.Э. Циолковского Евгений Константинов.

С 5 февраля Россельхознадзор запретил поставлять в Россию бананы с пяти предприятий Эквадора. Причиной стало выявление в их продукции опасного карантинного вредителя. Эксперты оценили потери Эквадора от ограничения поставок в сотни миллионов долларов: за 11 месяцев 2023 года страна экспортировала в РФ бананов на сумму 690 миллионов долларов. В Россию поставляется пятая часть этих фруктов из страны.

По словам руководителя центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олега Князькова, бананы из Эквадора, чьи поставки запретили из-за опасного вредителя, мухи-горбатки, активно замещаются фруктами из Индии. Благодаря более простой логистике цены на них могут снизиться. «Более короткий путь позволит продлевать срок годности бананов, а также снижает издержки и, следовательно, наценку», — пояснил он.

