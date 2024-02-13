Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
12:39, 13 февраля 2024Экономика

Доходы бюджета России от маркировки табака оценили

Замглавы Минпромторга: маркировка табака принесла бюджету РФ 245 млрд рублей
Екатерина Приезжева

Екатерина Приезжева. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Маркировка табачной продукции за три года принесла бюджету страны 245 миллиардов рублей допдоходов, заявила замглавы Минпромторга России Екатерина Приезжева, которую цитирует сайт ведомства.

«Сегодня действие системы распространяется на более 120 тысяч юридических лиц в отношении табачной продукции, а совокупный эффект от пресечения ее нелегального оборота составил 245 миллиардов рублей в виде полученных налоговых доходов», — оценила замминистра.

По ее словам, за прошедшее время удалось легализовать 18 производств табачной продукции, а 45 нелегальных было закрыто.

Обязательную маркировку сигарет ввели в России в 2019 году. В 2024-м вместо бумажных акцизов планируется запустить цифровую маркировку, чтобы оценить возможность перехода на бездекларационный режим, что в том числе позволит сэкономить бизнесу.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Азербайджан провел «операцию возмездия» на границе с Арменией. Уничтожен боевой пост армянской армии

      Россия нарастила вывоз рыбы

      Умер командовавший 9-й ротой в Афганистане генерал-полковник

      Скидку на ипотеку захотели делать некоторым россиянам

      Алиев стал президентом Азербайджана по постановлению Конституционного суда

      Жена Бибера сменила имидж и вышла в свет в трендовом образе

      Россиянам раскрыли самые распространенные схемы мошенничества в соцсетях

      Россиянам развеяли мифы о считающихся полезными завтраках

      В Кремле прокомментировали объявление в розыск премьера Эстонии

      Маск заявил о невозможности проигрыша Путина на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше