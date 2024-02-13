Доходы бюджета России от маркировки табака оценили

Замглавы Минпромторга: маркировка табака принесла бюджету РФ 245 млрд рублей

Маркировка табачной продукции за три года принесла бюджету страны 245 миллиардов рублей допдоходов, заявила замглавы Минпромторга России Екатерина Приезжева, которую цитирует сайт ведомства.

«Сегодня действие системы распространяется на более 120 тысяч юридических лиц в отношении табачной продукции, а совокупный эффект от пресечения ее нелегального оборота составил 245 миллиардов рублей в виде полученных налоговых доходов», — оценила замминистра.

По ее словам, за прошедшее время удалось легализовать 18 производств табачной продукции, а 45 нелегальных было закрыто.

Обязательную маркировку сигарет ввели в России в 2019 году. В 2024-м вместо бумажных акцизов планируется запустить цифровую маркировку, чтобы оценить возможность перехода на бездекларационный режим, что в том числе позволит сэкономить бизнесу.