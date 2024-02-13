В России не нашли возможности купить двигатели для судов за рубежом

«Ъ»: власти обсуждают создание двигателей для судов из-за невозможности импорта

Российские власти начали обсуждать создание в стране площадки по производству судовых малооборотных двигателей мощностью 10-12 мегаватт, которые необходимы для строительства крупнотоннажных судов — балкеров, газовозов, танкеров, контейнеровозов. Ранее подобные двигатели закупались за рубежом, но теперь из-за санкций такой возможности не найти, пишет «Коммерсантъ».

Как утверждают источники, партнером государства в проекте может стать «Синара». Предполагается, что до конца года компания создаст инжиниринговый центр и начнет разработку.

До начала боевых действий на Украине российские верфи закупали малооборотные двигатели для крупнотоннажных судов у немецкой компании MAN, швейцарской WINGD, японской Japan Engine Corporation и финской Wartsila. Отечественных аналогов импортной продукции нет, предприятия производят только двигатели мощностью до 7,5 мегаватта.

Эту категорию импорта не получится закрыть с помощью поставок из Китая. Собеседник издания уточнил, что китайские заводы собирают двигатели по лицензиям недружественных стран и к тому же импортируют ключевые комплектующие.

По данным Минпромторга, в период до 2040 года Россия должна построить не менее 270 крупнотоннажных судов, для них потребуется не менее 414 судовых малооборотных двигателей мощностью свыше 10 мегаватт. «Синара» обещает создать первые образцы российских двигателей в течение пяти лет.

Надежда Малышева из PortNews подтвердила, что пять лет — это минимум, который могут занять изыскания и испытания. При этом она усомнилась, что двигателей мощностью до 12 мегаватт хватит для больших газовозов, хотя не исключила, что на суда начнут ставить по две машины. Однако главной проблемой эксперт назвала дефицит мощностей по строительству крупнотоннажного флота. По ее словам, если не создавать новые верфи, то произведенные двигатели останутся на складах.

В конце января стало известно, что Россия резко сократила планы по строительству судов. Вначале после введения санкций говорилось о выпуске 1101 судна в период до 2035 года. В апреле 2023 года Борис Кабаков, на тот момент директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга, уже говорил, что план предусматривает выпуск 985 судов.

Однако в конце января Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) сообщила о готовности построить только 589 судов. Между тем пока что ОСК не построила ни одного крупнотоннажного газовоза или танкера.