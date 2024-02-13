Главком ВСУ назвал влияющие на окончание украинского конфликта факторы

Главком ВСУ Сырский: завершение конфликта на Украине зависит от помощи Запада

Завершение конфликта на Украине зависит от помощи со стороны западных союзников, заявил главнокомандующий вооруженными силами страны (ВСУ) Александр Сырский. В интервью телеканалу ZDF он пожаловался, что армия испытывает нехватку техники и боеприпасов.

Кроме того, добавил главком, ключевое значение также имеют действия военнослужащих. «Устойчивости и силы духа у нас хватает», — заверил он.

Ранее Сырский сообщил о переходе ВСУ от наступления к стратегической обороне. Он назвал ситуацию на поле боя сложной. Сырский также рассказал, что Украина уже начала процесс перехода на собственное производство оружия.