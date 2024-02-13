Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:16, 13 февраля 2024Бывший СССР

Главком ВСУ назвал влияющие на окончание украинского конфликта факторы

Главком ВСУ Сырский: завершение конфликта на Украине зависит от помощи Запада

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Завершение конфликта на Украине зависит от помощи со стороны западных союзников, заявил главнокомандующий вооруженными силами страны (ВСУ) Александр Сырский. В интервью телеканалу ZDF он пожаловался, что армия испытывает нехватку техники и боеприпасов.

Кроме того, добавил главком, ключевое значение также имеют действия военнослужащих. «Устойчивости и силы духа у нас хватает», — заверил он.

Ранее Сырский сообщил о переходе ВСУ от наступления к стратегической обороне. Он назвал ситуацию на поле боя сложной. Сырский также рассказал, что Украина уже начала процесс перехода на собственное производство оружия.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В России заявили, что ВСУ могли понести огромные потери при ударе по полигону. Что об этом говорят на Украине?

      Посол Антонов объяснил интерес американцев к интервью Путина

      Больше половины немцев усомнились в способности Украины победить в конфликте

      Мансарда горящей многоэтажки в Анапе обрушилась по всей площади

      Возлюбленная футболиста Пелле показала фигуру в бикини

      В Госдуме похвалили сдавшего экзамен по медицине GigaChat-студента

      В России предложили ужесточить требования к допуску газовщиков в квартиры

      В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

      Сменившая гражданство российская биатлонистка стала 59-й в гонке на ЧМ

      Женщину пытали на кресте ради избавления от бесов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше