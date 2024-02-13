Госдеп США высказался о решении использовать замороженные активы России

Госдеп США похвалил ЕС за решение использовать замороженные активы России

Госдепартамент США воодушевлен новыми действиями Евросоюза (ЕС) в отношении замороженных активов России, заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер. Об этом пишет ТАСС.

Американская сторона приветствует любые действия, которые ЕС может предпринять, «чтобы использовать активы России во благо украинцев», высказался политик. По его словам, Вашингтон продолжает переговоры с партнерами о том, какие шаги могут быть предприняты, чтобы «гарантировать, что Россия заплатит за нанесенный ущерб». Он похвалил ЕС за решение использовать замороженные активы.

Совет Евросоюза утвердил решение о хранении прибыли от российских активов для их последующего использования в интересах Украины.

Ранее первый замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявлял, что ЕС вправе признать доходы от замороженных суверенных активов РФ не принадлежащими России.