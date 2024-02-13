Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:34, 13 февраля 2024Мир

Канада отказала России в выдаче пришедшего в парламент бойца СС

МИД РФ: Канада отказала России в выдаче бойца дивизии СС «Галичина» Хунки
Ярослав Хунка

Ярослав Хунка. Кадр: CBC News: The National / YouTube

Канада отказала России в выдаче бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гунько) по обвинению в геноциде в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД России.

Собеседник агентства прокомментировал информацию о запросе об экстрадиции Хунки по обвинению в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны. Боец СС присутствовал в парламенте Канаде во время визита президента Украины Владимира Зеленского, его чествовали овациями.

«Формально отказали на наш запрос о выдаче со ссылкой на отсутствие договора об экстрадиции между нашими странами», — заявил источник.

По данным обвинения, Хунка совершил преступление против мира и безопасности человечества, участвуя в карательных акциях во Львовской области в 1943 году.

Ранее посол РФ в Канаде Олег Степанов назвал делом принципа экстрадицию бойца «Галичины» из страны. Он указал, что нацист признался в добровольном вступлении в СС и, значит, в совершении всех преступлений, в которых замешана дивизия «Галичина».

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные захватили редкие дроны ВСУ. Что известно об этих беспилотниках?

      На Украине вышла из строя крупная ТЭС

      Украина выпустила по российским позициям три ракеты HIMARS

      Стало известно о мощном ударе по полигону с бойцами ВСУ на донецком направлении

      У российского чиновника отняли четыре квартиры

      Россиянам решили показать интервью Путина Карлсону в кинотеатре

      В России объявили в розыск известного треш-стримера

      Названы районы Москвы с наиболее подорожавшими новостройками

      Осужденный за педофилию режиссер «Ералаша» рассказал о жизни на СВО

      Разведка Эстонии предположила срок начала конфликта России и НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше