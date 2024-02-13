Канада отказала России в выдаче пришедшего в парламент бойца СС

МИД РФ: Канада отказала России в выдаче бойца дивизии СС «Галичина» Хунки

Канада отказала России в выдаче бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гунько) по обвинению в геноциде в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД России.

Собеседник агентства прокомментировал информацию о запросе об экстрадиции Хунки по обвинению в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны. Боец СС присутствовал в парламенте Канаде во время визита президента Украины Владимира Зеленского, его чествовали овациями.

«Формально отказали на наш запрос о выдаче со ссылкой на отсутствие договора об экстрадиции между нашими странами», — заявил источник.

По данным обвинения, Хунка совершил преступление против мира и безопасности человечества, участвуя в карательных акциях во Львовской области в 1943 году.

Ранее посол РФ в Канаде Олег Степанов назвал делом принципа экстрадицию бойца «Галичины» из страны. Он указал, что нацист признался в добровольном вступлении в СС и, значит, в совершении всех преступлений, в которых замешана дивизия «Галичина».