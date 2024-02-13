Купленный у Франции радар не смог обнаружить упавший на границе Молдавии БПЛА

Минобороны Молдавии: радар из Франции не смог обнаружить упавший на границе БПЛА

Купленный во Франции радар не смог обнаружить беспилотный летательный аппарат (БПЛА), упавший на украинско-молдавской границе, рядом с селом Етулия, в районе города Вулканешты. Об этом заявили в министерстве обороны Молдавии, передает «Радио Кишинев».

«Основная причина — малая высота полета цели, малая площадь отражения осколков и большое расстояние до цели, в том числе из-за кривизны земли», — говорится в сообщении минобороны республики.

Обломки беспилотника обнаружили на украинско-молдавской границе 11 февраля. В сообщении пограничной полиции Молдавии указано, что речь идет о беспилотнике типа «Шахед». Нес ли дрон боевую часть, не уточняется.

В свою очередь, председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Илан Шор утверждал, что инцидент с найденными обломками дрона могут замять, если выяснится, что он принадлежал украинским войскам.