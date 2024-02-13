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09:18, 13 февраля 2024Бывший СССР

В молдавской оппозиции назвали возможный исход инцидента с обломками дрона

Шор: инцидент с обломками дрона у молдавско-украинской границы могут замять
Илан Шор

Илан Шор. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Инцидент с обломками дрона, найденными на юге Молдавии у границы с Украиной, могут замять. Такой возможный исход назвал председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Илан Шор, передает РИА Новости.

По его мнению, Кишинев попытается замять случившееся, если выяснится, что беспилотник принадлежал украинским войскам. При этом Шор отметил, что Молдавию «пытаются впутать в большие геополитические игры».

Об обнаружении обломков дрона рядом с молдавско-украинской границей стало известно 11 февраля. Как заявлял премьер-министр Молдавии Дорин Речан, они не представляют угрозы для местных жителей. Позднее среди обломков была найдена боевая часть беспилотника с 50 килограммами взрывчатки.

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