Лавров заявил об отсутствии доверия к Швейцарии как к посреднику по Украине

Лавров: Швейцария не может быть посредником по Украине из-за потери доверия

Швейцария пытается навязать свое посредничество по Украине, однако Россия выступает против подобных инициатив, так как Берн не может выполнять эту роль из-за отсутствия доверия со стороны Москвы. Об этом на сессии XIII Ближневосточной конференции клуба «Валдай» заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Ну какие тут посреднические услуги [по переговорному процессу] будут. Они тут, кстати, пытаются навязывать свое посредничество по Украине. Ничего из этого не выйдет. Это не тот игрок, который может пользоваться доверием», — заявил он, добавив, что «Швейцария заняла откровенно антироссийскую позицию», отступив от основополагающих принципов нейтральности.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, однако не о сохранении действующей власти в Киеве. Он напомнил, что Москва никогда не отказывалась от урегулирования конфликта посредством переговоров.