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12:36, 13 февраля 2024Силовые структуры

Мосгорсуд оставил под стражей режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

Суд Москвы оставил в СИЗО режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Мосгорсуд оставил под стражей режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук по делу об оправдании терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Судья отклонил апелляционные жалобы фигурантов и оставил постановление Замоскворецкого районного суда Москвы без изменений. Они будут находиться в СИЗО до 10 марта.

Беркович и Петрийчук задержали 4 мая 2023 года. Причиной стал их спектакль «Финист — Ясный сокол», рассказывающий о женщинах, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама. Режиссер и драматург вину не признают.

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      Екатерина Кашурникова
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