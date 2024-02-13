Мосгорсуд оставил под стражей режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

Суд Москвы оставил в СИЗО режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

Мосгорсуд оставил под стражей режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук по делу об оправдании терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Судья отклонил апелляционные жалобы фигурантов и оставил постановление Замоскворецкого районного суда Москвы без изменений. Они будут находиться в СИЗО до 10 марта.

Беркович и Петрийчук задержали 4 мая 2023 года. Причиной стал их спектакль «Финист — Ясный сокол», рассказывающий о женщинах, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама. Режиссер и драматург вину не признают.