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17:32, 13 февраля 2024Среда обитания

Москвичи обнаружили человеческие останки при ремонте квартиры

Москвичи демонтировали полы и обнаружили человеческие кости

Фото: Telegram-канал прокуратуры Москвы

Демонтировав перекрытия пола в квартире, москвичи обнаружили человеческие останки. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в Басманном районе столицы. Кости изучают криминалисты, проводится судебно-медицинская экспертиза.

Ранее аналогичную находку обнаружили при ремонте водопроводных труб в Санкт-Петербурге. Как отмечалось, последний раз трубы в этом районе города меняли 30 лет назад.

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      Виктория Клабукова
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