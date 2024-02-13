Москвичи обнаружили человеческие останки при ремонте квартиры
Москвичи демонтировали полы и обнаружили человеческие кости
Демонтировав перекрытия пола в квартире, москвичи обнаружили человеческие останки. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Инцидент произошел в Басманном районе столицы. Кости изучают криминалисты, проводится судебно-медицинская экспертиза.
Ранее аналогичную находку обнаружили при ремонте водопроводных труб в Санкт-Петербурге. Как отмечалось, последний раз трубы в этом районе города меняли 30 лет назад.