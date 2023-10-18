В российском городе при ремонте труб обнаружили человеческие кости

«Фонтанка»: в Петербурге рабочие нашли человеческие останки при ремонте труб

В Санкт-Петербурге на улице Большой Зелениной при демонтаже водопроводных труб рабочие обнаружили человеческие кости. О необычной находке пишет «Фонтанка».

В ходе ремонтных работ были найдены череп и ребра. Издание отмечает со ссылкой на источник, что в этом районе города последний раз меняли трубы еще 30 лет назад. Обстоятельства произошедшего выясняет следствие. Останки направлены в морг для определения причины смерти.

В мае в деревне Келколово Ленинградской области хозяин дачи выловил из колодца человеческие останки. Ранее в разных районах Выборга в течение трех месяцев горожане находили останки расчлененного тела мужчины. В конце августа еще в одном российском городе нашли человеческие останки 50-летней давности. Их обнаружили во время ремонта особняка 1917 года постройки в центре столицы.