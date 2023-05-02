Останки расчлененного мужчины обнаружили в трех разных местах в Ленобласти

СКР: останки расчлененного мужчины найдены в трех разных местах Выборга, возбуждено дело

Начало событий в новости В Ленинградской области подросток нашел пакеты с расчлененным телом мужчины

Следователи устанавливают личность мужчины, чьи расчлененные останки были найдены в трех разных местах в Выборге Ленинградской области. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель областного управления Следственного комитета России (СКР) Сергей Капитонов.

1 мая за гаражами подросток нашел три пакета с частями тела. В них были руки и нога мужчины, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах. Другая нога в пакете была обнаружена 17 апреля. Часть останков лежали возле Аннинских укреплений за Петровским мостом в Выборге, ее нашли 16 февраля.

Правоохранители ищут недостающие части тела и голову.

В рамках возбужденного уголовного дела об убийстве выясняется круг лиц, причастных к преступлению. Также следствие проверяет базу пропавших без вести мужчин в разных регионах страны.