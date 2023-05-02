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09:23, 2 мая 2023Силовые структуры

В Ленинградской области подросток нашел пакеты с расчлененным телом мужчины

В Выборге у стадиона подросток нашел три пакета с человеческими останками, начата проверка

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Выборге Ленинградской области подросток нашел три пакета с расчлененным телом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Первого мая 17-летний местный житель наткнулся на них у гаражей возле забора стадиона Выборгского филиала Санкт-Петербургского университета гражданской авиации. Останки отправлены на экспертизу для установления причин смерти, ее давности и личности погибшего. К настоящему моменту удалось выяснить, что останки принадлежат мужчине.

Судя по состоянию останков и одежды, погиб он давно, уточняет Telegram-канал «112».

Правоохранительные органы проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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Любовь Ширижик
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