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09:19, 3 мая 2023Силовые структуры

В Ленинградской области на даче в колодце обнаружили человеческие останки

В Ленинградской области хозяин дачи обнаружил в колодце человеческие останки
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В деревне Келколово Ленинградской области 36-летний хозяин дачи обнаружил в колодце человеческие останки. Об этом в среду, 3 мая, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчина впервые за два года приехал на свой участок в СНТ «Заря» и выловил в колодце вместе с водой кости. Он вызвал экстренные службы, останки забрали на экспертизу. Личность погибшего пока не установлена.

Ранее сообщалось, что останки расчлененного тела мужчины найдены в трех разных местах Выборга Ленобласти.

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Илона Палей
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