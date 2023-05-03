В Ленинградской области на даче в колодце обнаружили человеческие останки

В Ленинградской области хозяин дачи обнаружил в колодце человеческие останки

В деревне Келколово Ленинградской области 36-летний хозяин дачи обнаружил в колодце человеческие останки. Об этом в среду, 3 мая, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчина впервые за два года приехал на свой участок в СНТ «Заря» и выловил в колодце вместе с водой кости. Он вызвал экстренные службы, останки забрали на экспертизу. Личность погибшего пока не установлена.

Ранее сообщалось, что останки расчлененного тела мужчины найдены в трех разных местах Выборга Ленобласти.