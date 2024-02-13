На Украине спрогнозировали продолжительность ремонта Приднепровской ТЭС

На Украине спрогнозировали срок ремонта Приднепровской ТЭС

Электростанция, вышедшая из строя в Днепре (ранее — Днепропетровск) после ночного удара дронами — Приднепровская ТЭС. По прогнозу исполнительного директора украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрия Сахарука, ее ремонт может занять от нескольких недель до месяцев, передает издание «Страна».

«Станция сейчас не работает, происходит анализ повреждений, дефектация того, что повреждено, что можно использовать в будущем», — сообщил Сахарук. По его словам, повреждено критическое и крупногабаритное оборудование.

Сахарук также добавил, что потребители в городе и области со светом, но схема электроснабжения ненадежна из-за отсутствия важного источника электроэнергии.

Ранее на Украине сообщали о взрывах в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги и о повреждении ТЭС. Кроме того, пострадала высоковольтная линия в одной из центральных областей страны