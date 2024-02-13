На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги

«Страна.ua» сообщила о взрывах в Днепропетровске на фоне тревоги

Украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Днепропетровске, они прозвучали на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

Отмечается, что Воздушные силы республики призывают жителей города, а также население Кривого Рога и подконтрольного Киеву Запорожья оставаться в укрытиях.

Издание «Зеркало недели» уточняет, что в Днепропетровской области объявлена угроза атаки беспилотников. Там подтвердили звуки взрывов в пригороде, сообщается, что сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога действует в Днепропетровской, Николаевской, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Вечером 12 февраля стало известно о взрыве в Кропивницком Кировоградской области Украины. Ранее в городе звучали звуки сирены воздушной тревоги. До этого сообщалось о взрывах в Харькове и Павлограде.

