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00:15, 13 февраля 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги

«Страна.ua» сообщила о взрывах в Днепропетровске на фоне тревоги
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Pixabay

Украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Днепропетровске, они прозвучали на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

Отмечается, что Воздушные силы республики призывают жителей города, а также население Кривого Рога и подконтрольного Киеву Запорожья оставаться в укрытиях.

Издание «Зеркало недели» уточняет, что в Днепропетровской области объявлена угроза атаки беспилотников. Там подтвердили звуки взрывов в пригороде, сообщается, что сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога действует в Днепропетровской, Николаевской, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Вечером 12 февраля стало известно о взрыве в Кропивницком Кировоградской области Украины. Ранее в городе звучали звуки сирены воздушной тревоги. До этого сообщалось о взрывах в Харькове и Павлограде.

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      Марина Совина
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