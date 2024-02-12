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17:14, 12 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о взрыве в Кировоградской области Украины

«Общественное»: в Кропивницком Кировоградской области Украины произошел взрыв
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Leo Correa / AP

Telegram-канал «Общественное» сообщил о взрыве в Кропивницком Кировоградской области Украины. Ранее в городе звучали звуки сирены воздушной тревоги.

«В Кропивницком раздался звук взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного"», — говорится в публикации журналистов. Дополнительных подробностей о произошедшем не приводится.

Ранее на Украине сообщалось о звуках сирены воздушной тревоги. Позднее стало известно о взрывах в Харькове и Павлограде. В подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне после взрывов оказалась повреждена припортовая инфраструктура.

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      Глеб Палехов
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