В Херсоне сообщили о повреждениях припортовой инфраструктуры

Глава ОВА Херсона Прокудин: в городе повреждена припортовая инфраструктура

В подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне после взрывов повреждена припортовая инфраструктура. Об этом сообщил назначенный Киевом глава местной областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в Telegram-канале.

Глава ОВА заявил, что снаряды попали «припортовую инфраструктуру в Херсоне». При это о повреждении портовых объектов города чиновник сообщал также 11 февраля.