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09:24, 12 февраля 2024Бывший СССР

В Херсоне сообщили о повреждениях припортовой инфраструктуры

Глава ОВА Херсона Прокудин: в городе повреждена припортовая инфраструктура

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне после взрывов повреждена припортовая инфраструктура. Об этом сообщил назначенный Киевом глава местной областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в Telegram-канале.

Глава ОВА заявил, что снаряды попали «припортовую инфраструктуру в Херсоне». При это о повреждении портовых объектов города чиновник сообщал также 11 февраля.

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      Глеб Палехов
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