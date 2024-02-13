Забота о себе
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11:37, 13 февраля 2024Забота о себе

Названы действенные способы повысить самооценку

Психолог Анна Протасова призвала поменять окружение ради повышения самооценки

Фото: Unsplash

Чтобы повысить самооценку и улучшить свою жизнь, человеку необходимо перестать сравнивать себя с другими, а еще лучше — поменять окружение, посоветовала психолог, телесно-ориентированный терапевт Анна Протасова. В комментарии «Ленте.ру» врач назвала несколько действенных способов почувствовать себя морально лучше.

На формирование самооценки человека с детства влияют прежде всего родители и социум, объяснила Протасова. Постоянно критикуемый ребенок вырастает в неуверенного в себе взрослого человека с психологическими и физическими проблемами, констатировала она.

Во взрослом возрасте люди с низкой самооценкой часто страдают от зажимов и неприятия своего тела. Однако осознание проблемы поможет справиться с ней

Анна Протасовапсихолог, врач

Для повышения самооценки Протасова призвала первым делом убрать сравнения из своей жизни, чтобы начать познавать себя, свои сильные и слабые стороны. «Заботьтесь о себе, не жертвуйте собой во благо других. Отнеситесь внимательно к состоянию своего тела. Начинайте выбирать себя, задаваясь вопросом: "Что я хочу? Что мне нужно? Полезно ли это для меня?" Подобное поведение применимо к любой сфере жизни, будь то отдых, питание или спорт, выбор профессии или спутника жизни», — уточнила специалистка.

Меняйте свое окружение, оно влияет на самооценку. Окружите себя людьми, способными поддержать вас, понять и при необходимости конструктивно выразить критику. Не позволяйте другим людям манипулировать вами, научитесь отказывать и отстаивать свое мнение

Анна Протасовапсихолог, врач
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Также, продолжила психолог, для решения этой проблемы необходимо менять свое мышление, следует уделить внимание саморазвитию. При этом необходимо меняться только ради себя и своих интересов, а не в угоду кому-то. «Не подстраивайтесь под других. Не стоит оправдывать чужие ожидания и проживать чью-то жизнь, а не свою», — прокомментировала Протасова.

В заключение врач обратила внимание, что адекватная самооценка — это колоссальный труд. Наградой за упорную работу над собой становятся внутренняя уверенность, новые успехи и достижения, личное счастье и, наконец, гармоничное состояние души.

Ранее Анна Протасова дала рекомендации по правильной постановке целей на год. Она посоветовала во время этого процесса мыслить реалистично и осознавать свои истинные потребности.

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      Вера Владзиевская
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