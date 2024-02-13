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13:32, 13 февраля 2024Забота о себе

Названы опасные при гипертонии привычки питания

Профессор Ионов: при гипертонии рекомендуется есть не более грамма соли в сутки

Фото: Chris Arthur-Collins / Unsplash

Злоупотребление соленой и сладкой пищей приводит к повышению артериального давления. Об этом предупредил профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов в беседе с «Известиями».

По словам Ионова, гипертоническая болезнь диагностируется, если врач дважды подряд фиксирует у пациента артериальное давление выше 140 миллиметров ртутного столба. В этом случае рекомендуется в первую очередь ограничить потребление соли, указал профессор, и съедать не более одного грамма в сутки. Он объяснил, что соль задерживает воду, вызывает отеки и провоцирует рост давления.

Также эксперт назвал опасной при гипертонии привычкой употребление слишком большого количества сахара. По его словам, богатое углеводами и сахарами питание провоцирует появление избыточного веса, увеличивает риск развития диабета второго типа и изменения тонуса сосудов. «Люди с избыточным весом чаще всего являются гипертониками», — указал профессор.

Кроме того, при гипертонии Ионов посоветовал ограничить потребление кофеина, а также жирной, жареной и острой пищи. «Все это также способствует повышению тонуса сосудов и приводит к артериальной гипертензии», — сказал специалист.

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      Екатерина Улитина
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