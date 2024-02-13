Новоиспеченного миллиардера объявили банкротом из-за наркокартеля

Миллиардера Боба Булла объявили банкротом из-за ирландского наркокартеля

Миллиардер, попавший в список самых богатых людей Британии, потерял почти все состояние из-за ирландского наркокартеля. Об этом пишет Daily Mirror.

В 2023 году владелец строительной компании Royal Life Боб Булл занял 88-е место в списке самых богатых людей Великобритании. Состояние новоиспеченного миллиардера составляло 1,9 миллиарда фунтов стерлингов (219 миллиардов рублей). 46-летний Булл владел коллекцией суперкаров и купался в роскоши, пока в прошлом году его не объявили банкротом. Суд пришел к выводу, что Булл задолжал кредиторам 725 миллионов фунтов стерлингов (83,6 миллиарда рублей).

Булл утверждает, что к банкротству привела кампания ирландского наркокартеля семьи Кинаханов по захвату бизнеса Royal Life. Как рассказывает мужчина, в 2023 году его бизнес стал испытывать трудности. Он пытался рефинансировать Royal Life, стоимость которой на тот момент оценивалась в четыре миллиарда фунтов стерлингов (461,3 миллиарда рублей). Однако сделка на сумму 2,8 миллиарда фунтов стерлингов (322,9 миллиарда рублей) сорвалась после того, как кредитор отказался от плана в последнюю минуту. В отчаянии и под угрозой ликвидации бизнеса Булл занял три миллиона фунтов стерлингов (346 миллиарда рублей) у миллионера, который оказался членом организованной преступной группировки, по слухам, связанной с ирландским преступным кланом Кинаханов.

Деньги должны были быть возвращены в течение четырех недель, а штрафная процентная ставка составляла три миллиона фунтов стерлингов (346 миллиарда рублей) в месяц. Вскоре преступники стали требовать у предпринимателя 42 миллиона фунтов стерлингов (4,8 миллиарда рублей), в противном случае угрожая похитить его сына. Они также украли один из автомобилей Булла и избили его жену возле паба в Манчестере.

После безуспешных попыток привлечь к делу полицию Булл нанял команду частных детективов, которые составили досье на картель Кинаханов и заключили, что «г-н Булл стал жертвой заговора с целью его обмануть и разрушить его бизнес стоимостью четыре миллиарда фунтов стерлингов». В документах утверждается, что преступники получили выгоду в размере 46 миллионов фунтов стерлингов (5,3 миллиарда рублей).

Бизнесмен надеется, что работа детективов поможет ему оспорить решение о банкротстве.

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