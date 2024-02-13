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11:28, 13 февраля 2024Экономика

Объем застрахованных банковских вкладов россиян рекордно вырос

Объемы застрахованных банковских вкладов выросли с максимальным за 13 лет темпом

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Объем подлежащих страхованию банковских вкладов россиян в 2023 году вырос на 21 процент, превысив отметку в 60 триллионов рублей, сообщили в госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Такие темпы роста оказались максимальными за последние 13 лет.

В том числе на 19,7 процента, до 44,86 триллиона рублей, в РФ увеличился объем застрахованных вкладов населения. Средний размер вкладов россиян за год увеличился почти на 50 тысяч рублей, составив 324 тысячи.

Отмечается, что действующие лимиты страхового возмещения в 1,4 и 10 миллионов рублей (второй вариант — при временно высоких остатках на счетах при особых жизненных обстоятельствах) обеспечивают полную защиту средств 98 процентов вкладчиков российских банков.

Ранее стало известно, что в январе 2024 года спрос россиян на банковские вклады резко вырос вопреки сезонному фактору, согласно которому в начале года граждане обычно предпочитают забирать деньги из банков.

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      Дмитрий Воронин
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