Объем застрахованных банковских вкладов россиян рекордно вырос

Объемы застрахованных банковских вкладов выросли с максимальным за 13 лет темпом

Объем подлежащих страхованию банковских вкладов россиян в 2023 году вырос на 21 процент, превысив отметку в 60 триллионов рублей, сообщили в госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Такие темпы роста оказались максимальными за последние 13 лет.

В том числе на 19,7 процента, до 44,86 триллиона рублей, в РФ увеличился объем застрахованных вкладов населения. Средний размер вкладов россиян за год увеличился почти на 50 тысяч рублей, составив 324 тысячи.

Отмечается, что действующие лимиты страхового возмещения в 1,4 и 10 миллионов рублей (второй вариант — при временно высоких остатках на счетах при особых жизненных обстоятельствах) обеспечивают полную защиту средств 98 процентов вкладчиков российских банков.

Ранее стало известно, что в январе 2024 года спрос россиян на банковские вклады резко вырос вопреки сезонному фактору, согласно которому в начале года граждане обычно предпочитают забирать деньги из банков.

