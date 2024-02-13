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14:54, 13 февраля 2024Мир

В России отреагировали на отказ Канады в выдаче бойца СС

Депутат Чепа раскритиковал отказ Канады в выдаче России бойца СС
СюжетНаселение России:
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа раскритиковал отказ Канады в выдаче России бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гунько) по обвинению в геноциде в годы Великой Отечественной войны. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Это беспрецедентное явление. Это позор для этих стран. Это об очень многом должно говорить и объяснять, почему мы говорим о необходимости денацификации Украины», — отреагировал на решение Оттавы Чепа.

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11 ноября 2023

Ранее Канада отказала России в выдаче бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гунько) по обвинению в геноциде в годы Великой Отечественной войны со ссылкой на отсутствие договора об экстрадиции между странами.

22 сентября 2023 года на заседании парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского среди гостей был 98-летний Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

Позднее премьер-министр страны Джастин Трюдо принес извинения за чествование ветерана дивизии СС. В обращении к парламенту он назвал присутствие этого человека ужасной ошибкой. Политик также отметил, что приглашенные на заседание не обладали достаточной информацией, когда встречали Хунку овациями.

МВД России объявило ветерана СС в розыск, заочно обвинив в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны.

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