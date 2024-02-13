Жительница Мариуполя Трофимова умерла после приема неиспытанных препаратов

Жительница Мариуполя Лидия Трофимова 1978 года рождения умерла после лечения артрита иностранными препаратами, которые не прошли испытания. Об этом РИА Новости сообщил ее сын Михаил Трофимов.

По словам мужчины, Трофимова легла в больницу №7 Мариуполя для лечения артрита в 2012 году. Тогда медики сообщали, что у них нет препаратов, кроме иностранных.

«У нее выбора не было, она воспользовалась этими препаратами. Врачи говорили: "Все нормально", на протяжении полутора-двух месяцев состояние было хуже, и она погибла», — рассказал он.

Сын погибшей добавил, что она не давала согласие на использование непроверенных препаратов. По словам Михаила, таких пациентов было много.

Ранее стало известно, что в течение нескольких лет на пациентах психиатрического отделения больницы в Мариуполе велись испытания лекарственных препаратов для западных фармкомпаний при содействии украинских чиновников. Позже сообщались, что компании также использовали младенцев для опытов.