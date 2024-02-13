Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:52, 13 февраля 2024Бывший СССР

Жительница Мариуполя умерла после приема западных препаратов

Жительница Мариуполя Трофимова умерла после приема неиспытанных препаратов

Фото: Unsplash

Жительница Мариуполя Лидия Трофимова 1978 года рождения умерла после лечения артрита иностранными препаратами, которые не прошли испытания. Об этом РИА Новости сообщил ее сын Михаил Трофимов.

По словам мужчины, Трофимова легла в больницу №7 Мариуполя для лечения артрита в 2012 году. Тогда медики сообщали, что у них нет препаратов, кроме иностранных.

Материалы по теме:
«Часть пациентов просто не доживет» Из России исчезают жизненно важные импортные лекарства. Что об этом говорят врачи?
«Часть пациентов просто не доживет»Из России исчезают жизненно важные импортные лекарства. Что об этом говорят врачи?
3 декабря 2019
«Самим купить эти лекарства вообще нереально» В России решили помочь тяжелобольным детям. Почему облегчить жизнь получилось не всем из них?
«Самим купить эти лекарства вообще нереально»В России решили помочь тяжелобольным детям. Почему облегчить жизнь получилось не всем из них?
15 декабря 2020

«У нее выбора не было, она воспользовалась этими препаратами. Врачи говорили: "Все нормально", на протяжении полутора-двух месяцев состояние было хуже, и она погибла», — рассказал он.

Сын погибшей добавил, что она не давала согласие на использование непроверенных препаратов. По словам Михаила, таких пациентов было много.

Ранее стало известно, что в течение нескольких лет на пациентах психиатрического отделения больницы в Мариуполе велись испытания лекарственных препаратов для западных фармкомпаний при содействии украинских чиновников. Позже сообщались, что компании также использовали младенцев для опытов.

***
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Жительница Мариуполя умерла после приема западных препаратов

      В ULA рассказали об одном преимуществе перед SpaceX

      В Госдуме рассказали о разработке программ помощи для участников СВО

      Россиян предупредили об основных уловках мошенников при поверке счетчиков

      В России заявили об опасениях США из-за угрозы утраты контроля над Украиной

      Около 70 военных ВСУ сдались в плен в феврале

      Стало известно об удерживаемых Западом российских удобрениях

      В США проект о помощи Украине без мер по границе прошел процедурное голосование

      Врачи назвали три снижающих риск инфаркта и инсульта продукта

      В Германии подняли вопрос о введении ограничений на импорт из Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше