Посол в Канаде подтвердил отказ выдать России бывшего бойца СС

Посол в Канаде Степанов: отказ Канады выдать Гунько политически мотивирован

Посол России в Канаде Олег Степанов подтвердил отказ Канады выдать бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько (Хунки). С таким заявлением выступил в разговоре с РИА Новости.

Степанов сообщил о вручении МИД Канады ноты об отказе экстрадировать Гунько в Россию. По его мнению, решение канадских властей политически мотивировано.

«Вряд ли отсутствие договора об экстрадиции может служить поводом для отказа. Очевидная политически мотивированная отговорка. Этот гражданин Канады публично признал, что добровольно вступил в ряды дивизии СС "Галичина"», — подчеркнул дипломат. Посол также добавил, что руководство Канады не извинилось за сам факт приглашения Гунько в парламент страны, а только за приглашение во время приезда Владимира Зеленского.

13 февраля РИА Новости со ссылкой на источник в МИД России сообщило об отказе Канады в выдаче Гунько. «Формально отказали на наш запрос о выдаче со ссылкой на отсутствие договора об экстрадиции между нашими странами», — заявил источник.