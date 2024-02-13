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16:40, 13 февраля 2024Мир

Посол в Канаде подтвердил отказ выдать России бывшего бойца СС

Посол в Канаде Степанов: отказ Канады выдать Гунько политически мотивирован
Олег Степанов

Олег Степанов. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Посол России в Канаде Олег Степанов подтвердил отказ Канады выдать бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько (Хунки). С таким заявлением выступил в разговоре с РИА Новости.

Степанов сообщил о вручении МИД Канады ноты об отказе экстрадировать Гунько в Россию. По его мнению, решение канадских властей политически мотивировано.

«Вряд ли отсутствие договора об экстрадиции может служить поводом для отказа. Очевидная политически мотивированная отговорка. Этот гражданин Канады публично признал, что добровольно вступил в ряды дивизии СС "Галичина"», — подчеркнул дипломат. Посол также добавил, что руководство Канады не извинилось за сам факт приглашения Гунько в парламент страны, а только за приглашение во время приезда Владимира Зеленского.

13 февраля РИА Новости со ссылкой на источник в МИД России сообщило об отказе Канады в выдаче Гунько. «Формально отказали на наш запрос о выдаче со ссылкой на отсутствие договора об экстрадиции между нашими странами», — заявил источник.

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