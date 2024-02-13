В Германии подняли вопрос о введении ограничений на импорт из Украины

В бундестаге ФРГ подняли вопрос о введении ограничений на импорт из Украины

Депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Стефан Прочка спросил у правительства ФРГ о планах рассмотреть возможное введение ограничение на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Соответствующий вопрос он поднял в рамках парламентского запроса к немецкому кабмину, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

«Имеет ли федеральное правительство позицию в отношении заявления комиссара ЕС по сельскому хозяйству Януша Войцеховского о намерении вновь ввести ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, чтобы защитить сельскохозяйственные рынки ЕС от слишком сильного ценового давления?» — спросил депутат.

Ответ на вопрос Прочки предоставила парламентский статс-секретарь при Министерстве сельского хозяйства ФРГ Офелия Ник. «Предложение Европейской комиссии о введении ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины в Европейский Союз находится на рассмотрении федерального правительства со среды, 31 января 2024 года. Текущее предложение будет проверено», — пояснила она.

Ранее Войцеховский в письме главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен предупредил о дестабилизирующих последствиях свободной торговли с Украиной. По его мнению, это пойдет на пользу России, поскольку позволит вытеснить украинский экспорт из Африки и Азии.