Путин рассказал об уникальных инновациях в медицине

Президент РФ Путин рассказал об уникальных инновациях в отечественной медицине

Президент РФ Владимир Путин отметил важность уникальных инноваций в отечественной медицине и о готовности России сотрудничать с зарубежными партнерами в этой сфере. Об этом он рассказал в приветствии к участникам, организаторам и гостям Второго форума будущих технологий, опубликованном на сайте Кремля.

Путин сообщил, что считает очень важным внедрение в российскую медицину современные достижения науки, в том числе технологии искусственного интеллекта, генетики и геномики, нейротехнологии, а также биомедицинские практики.