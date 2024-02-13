Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:29, 13 февраля 2024Наука и техника

Путин рассказал об уникальных инновациях в медицине

Президент РФ Путин рассказал об уникальных инновациях в отечественной медицине

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин отметил важность уникальных инноваций в отечественной медицине и о готовности России сотрудничать с зарубежными партнерами в этой сфере. Об этом он рассказал в приветствии к участникам, организаторам и гостям Второго форума будущих технологий, опубликованном на сайте Кремля.

Путин сообщил, что считает очень важным внедрение в российскую медицину современные достижения науки, в том числе технологии искусственного интеллекта, генетики и геномики, нейротехнологии, а также биомедицинские практики.

Что думаешь? Оцени!
      Леонид Немов
      Обсудить
      Последние новости

      Три российских оборонных завода потребовали национализировать. Сейчас их контролируют из-за границы

      Москва рекордно обледенела

      Госсекретарь Эстонии объявлен в розыск в России

      Строящийся ледокол «Чукотка» получил «атомное сердце»

      Россиянам раскрыли самые распространенные схемы мошенничества в соцсетях

      Названы самые популярные у россиян сериалы

      Российского социолога взяли под стражу после ужесточения приговора

      Путин рассказал об уникальных инновациях в медицине

      Россиянка на автомобиле протаранила пекарню

      Объем застрахованных банковских вкладов россиян рекордно вырос

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше