Минздрав прокомментировал ход модернизации первичного медицинского звена

Минздрав: улучшения в первичном звене здравоохранения увидят 115 млн россиян

Улучшения в первичном звене здравоохранения увидят 115 миллионов россиян, а в ходе модернизации уже задействованы более 20 тысяч объектов. Об этом заявили представители Министерства здравоохранения, сообщение приводит РИА Новости.

Также в Минздраве сообщили, что процесс модернизации первичного звена будет проводиться и в новых российских регионах — на это выделят более миллиарда рублей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти продолжат развивать первичное звено медицины. «Строятся ФАПы, но, наверное, этого недостаточно. Мы продлим программу», — пообещал Владимир Путин.

Задача обеспечить стопроцентный уровень доступности первичного звена здравоохранения поставлена на 2024 год.